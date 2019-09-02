Путин призвал Сбербанк помочь пострадавшим от паводков реструктурировать долги

Президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь жителям Иркутской области, пострадавшим от паводков, реструктурировать долги. Как сообщает «Интерфакс» в понедельник, 2 сентября, глава государства попросил банк прислушаться к соответствующим просьбам граждан.

«Мы слышали, что Сбербанк не очень-то откликается на эти просьбы», — отметил Путин.

Путин подчеркнул: плохо, что банк отказывается идти навстречу людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Для банка с такими доходами рекордными в целом по стране это вообще несерьезный вопрос», — сказал президент.

Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко обсудить ситуацию с представителями Сбербанка. Мутко, в свою очередь, отметил, что на этой неделе в Иркутскую область приедет глава финансовой организации Герман Греф.

Ранее в понедельник Путин в ходе визита в город Тулун призвал местные власти как можно быстрее решать вопрос с жильем для пострадавших от паводка. Президент указал на то, что данный вопрос решается слишком медленно.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. В результате катаклизма погибли 25 человек, 750 были госпитализированы. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число пострадавших в регионе составило 45 тыс. человек.