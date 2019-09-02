Путин призвал ускорить решение вопроса с жильем в Иркутской области

Президент России Владимир Путин указал на то, что медленно продвигается решение проблем ремонта жилья, пострадавшего из-за паводка в Иркутской области. Об этом в понедельник, 2 сентября, пишет «Интерфакс».

«Многие семьи — более 17 тыс. человек лишились жилья. Огромные объемы жилого фонда требуют капитального ремонта. Решение этой проблемы продвигается также слишком медленно», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что федеральные власти выделили на решение проблемы более 14 млрд рублей. Несмотря на это, всего 1483 семей из 5143, оставшихся без дома, получили выплаты на приобретение жилья.

По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, восстановительные работы по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области близки к завершению. Он рассказал, что в первую очередь необходимо было нормализовать условия для жизни людей в пострадавших районах.

В настоящий момент, сообщил Мутко, восстановлено водоснабжение, электроснабжение, телефонная сеть, почтовая связь, автобусное сообщение и системы бытового обслуживания. Остались несколько домов и учреждений, куда еще не успели подвести электричество, но работы там будут завершены до конца этого дня, добавил вице-премьер.

Ранее в понедельник Путин прибыл в аэропорт Братска, из которого отправился в пострадавший от наводнения Тулун. В Тулуне глава государства встретится с жителями города, посетит местную школу и проведет совещание по обеспечению жильем граждан, потерявших свои дома. Это будет уже третий визит президента в данный регион за последние два месяца.

28 августа Путин наградил девятерых жителей Иркутской области медалями «За спасение погибавших» во время паводка в регионе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

Общее число пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек. По словам главы региона, из них 23 тыс. человек уже получили компенсации в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей — за полную.