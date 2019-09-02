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Путин призвал ускорить решение вопроса с жильем в Иркутской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин указал на то, что медленно продвигается решение проблем ремонта жилья, пострадавшего из-за паводка в Иркутской области. Об этом в понедельник, 2 сентября, пишет «Интерфакс».

«Многие семьи — более 17 тыс. человек лишились жилья. Огромные объемы жилого фонда требуют капитального ремонта. Решение этой проблемы продвигается также слишком медленно», — подчеркнул Путин.

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Он добавил, что федеральные власти выделили на решение проблемы более 14 млрд рублей. Несмотря на это, всего 1483 семей из 5143, оставшихся без дома, получили выплаты на приобретение жилья.

По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, восстановительные работы по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области близки к завершению. Он рассказал, что в первую очередь необходимо было нормализовать условия для жизни людей в пострадавших районах.

В настоящий момент, сообщил Мутко, восстановлено водоснабжение, электроснабжение, телефонная сеть, почтовая связь, автобусное сообщение и системы бытового обслуживания. Остались несколько домов и учреждений, куда еще не успели подвести электричество, но работы там будут завершены до конца этого дня, добавил вице-премьер.

Ранее в понедельник Путин прибыл в аэропорт Братска, из которого отправился в пострадавший от наводнения Тулун. В Тулуне глава государства встретится с жителями города, посетит местную школу и проведет совещание по обеспечению жильем граждан, потерявших свои дома. Это будет уже третий визит президента в данный регион за последние два месяца.

28 августа Путин наградил девятерых жителей Иркутской области медалями «За спасение погибавших» во время паводка в регионе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

Общее число пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек. По словам главы региона, из них 23 тыс. человек уже получили компенсации в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей — за полную.

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