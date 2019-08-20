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Опасные битумные болота начали ограждать в Биробиджане

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В Биробиджане (ЕАО) начали устанавливать ограждения вокруг бесхозных битумных ям. Соответствующее распоряжение на прошлой неделе дал мэр города Александр Головатый. Работы ведутся в районе улицы Советской, 127.

По словам мэра, главной задачей на сегодняшний день является ограждение территории. Сначала рабочие должны оградить самую большую яму, затем приступить к более маленьким, пишет ИА ЕАОMedia.

Подрядчик заверил, что если не помешают погодные условия, то работы будут завершены за полторы недели, отметил мэр.

Ликвидация ям планируется в зимний период. Замерзший битум вырезается и затем утилизируется.

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