Опасные битумные болота начали ограждать в Биробиджане

В Биробиджане (ЕАО) начали устанавливать ограждения вокруг бесхозных битумных ям. Соответствующее распоряжение на прошлой неделе дал мэр города Александр Головатый. Работы ведутся в районе улицы Советской, 127.

По словам мэра, главной задачей на сегодняшний день является ограждение территории. Сначала рабочие должны оградить самую большую яму, затем приступить к более маленьким, пишет ИА ЕАОMedia.

Подрядчик заверил, что если не помешают погодные условия, то работы будут завершены за полторы недели, отметил мэр.

Ликвидация ям планируется в зимний период. Замерзший битум вырезается и затем утилизируется.