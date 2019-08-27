О камерах видеофиксации в Подмосковье предупредят знаки
В Подмосковье установят знаки, предупреждающие о передвижных камерах. Щиты появятся не перед самими комплексами фиксации, а заранее. Таким образом, водители успеют перестроиться. Около 500 знаков появятся в Московской области уже до конца осени.
В Подмосковье установят знаки, предупреждающие о передвижных камерах. Щиты появятся не перед самими комплексами фиксации, а заранее. Таким образом, водители успеют перестроиться. Около 500 знаков появятся в Московской области уже до конца осени.