Нацпроект «Здравоохранение» сформирует спрос на отечественные товары и услуги

Нацпроект «Здравоохранение» сформирует дополнительный спрос на отечественную продукцию. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщила глава российского Министерства здравоохранения Вероника Скворцова на форуме «Биотехмед – 2019».

«За шесть лет реализации национального проекта «Здравоохранение» медицина сформирует дополнительный и устойчивый спрос на товары и услуги, касающиеся всех абсолютно отраслей и направлений промышленности», — цитирует министра ТАСС.

В частности, по словам Скворцовой, для развития первичного звена здравоохранения на данный момент необходимы технологии из отраслей авиа- и автомобилестроения.

20 августа Скворцова в своем докладе сообщила, что три целевых показателя национального проекта «Здравоохранение» на 2019 год достигнуты с опережением плана.

Конференция «Биотехмед» проходит в Геленджике 16–17 сентября. Ее участники обсуждают актуальные вопросы развития биомедицинских технологий, в частности, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».