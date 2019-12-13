Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны — глава государства посетит автомобильный завод «КамАЗ» и пообщается с его работниками. Об этом 13 декабря сообщает ТАСС.

После выступления президента на торжественном митинге в честь 50-летия завода, Путину покажут новые линии по производству двигателей, площадку по производству кабин «КамАЗа» и отдельные разработки научно-технического центра предприятия.

В этот же день у Путина состоится рабочая встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Помимо этого, российский лидер проведет беседу с гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным и главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

3 декабря стало известно, что «КамАЗ» начал тестировать беспилотный грузовик «Одиссей», который будет перевозить комплектующие для собираемых машин.