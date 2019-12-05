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Путин пригласил на парад Победы в Москву ветерана ВОВ из Ейска

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин пригласил на московский парад Победы в мае 2020 года ветерана Великой Отечественной войны из Ейска.

96-летний мужчина обратился с этой просьбой во время «прямой линии» с главой государства в июне 2019 года.

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«Считайте, что уже пригласил. Передайте ему, пожалуйста, что я его лично приглашаю. Дадим ему хорошее, почетное место, так, чтоб удобно было сидеть и он всё видел», — приводит слова президента телеканал РЕН ТВ в четверг, 5 декабря.

Новый формат работы с поступающими обращениями, которые люди прислали на «прямую линию» главе государства, «Общероссийский народный фронт» представил президенту в четверг на Международном форуме добровольцев в Сочи.

Ранее Путин пригласил на парад Победы ряд зарубежных политиков, в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, министра обороны Франции Флоранса Парли, президента США Дональда Трампа.

В военном параде 9 мая в 2020 году будет задействовано более 20 видов техники, которая раньше не привлекалась для традиционного военного смотра на Красной площади. По словам Сергея Шойгу, в параде примут участие свыше 14 тыс. человек, около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе более 100 летательных аппаратов.

«Общероссийский народный фронт» — общественное движение, образованное в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Его главные задачи — контроль за исполнением указов и поручений президента, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни.

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