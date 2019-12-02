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Минобороны выложило в Сеть документы об освобождении Ростова-на-Дону

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Рассекречены документы об освобождении Ростова-на-Дону от фашистов во время Великой Отечественной войны. Об этом говорится в группе Министерства обороны России в соцсети «ВКонтакте».

«Ростовские ворота» на Кавказ были освобождены советскими войсками 29 ноября 1941 года. Наступление солдат проходило в тяжелых условиях: в небе постоянно кружили немецкие бомбардировщики.

В штурме участвовали 343-я и 347-я стрелковые дивизии, а также Ростовский полк народного ополчения. Столкновения продолжались в течение нескольких дней.

Как уточняет RostovGazeta со ссылкой на документы, самым трудным был бой у станции «Аксайская» и на левом фланге армии, поскольку долина реки и плавни представляли совершенно открытую равнину.

Ростов-на-Дону советские войска закрыли до лета 1942 года. В Минобороны уверены, что эта победа имела большое политическое и моральное значение.

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