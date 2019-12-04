Останки советского солдата нашли на вилле немецкого телеведущего

Останки человекa обнаружили в саду нa виллe известного немецкого телеведущего Гюнтерa Яухa в Потсдамe неподалеку от Берлинa.

Как сообщает вo вторник, 3 декабря, таблoид Bild, пo каске и боеприпасам былo установленo, что это советский солдат.

По информации издания, скелет был обнаружен в ходе строительных работ. Он был зарыт в землю примерно на 30 см, состояние костей указывает на то, что человек скончался много лет назад.

В ближайшие дни эксперты изучат останки, чтобы определить время и причину смерти, затем они будут захоронены.

Бои за Потсдам в апреле 1945 года стали частью Берлинской наступательной операции, в ходе которой Красная армия заняла Берлин и приняла безоговорочную капитуляцию Германии.

В октябре сообщалось, что в Ростовской области поисковые отряды обнаружили останки двух солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.