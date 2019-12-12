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Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Глава МЧС Евгений Зиничев рассказал о реакции президента РФ Владимира Путина на спасение десятимесячного Вани Фокина после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года.

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По его словам, за полтора года пребывания на посту главы МЧС ситуация в Магнитогорске была для него самой страшной, ведь надежды на обнаружение живых людей под завалами почти не оставалось.

«И когда живого малыша нашли... Перед этим я доложил президенту Владимиру Владимировичу Путину: «Мороз минус 30, всё засыпано. Скорее всего, живых нет». И то, что мы нашли Ваню — это просто чудо», — сказал министр в интервью «Комсомольской правде».

Зиничев отметил, что президент был очень собран в эти дни и сообщение о Ване воспринял с облегчением.

«Сказал: «А живые все-таки есть». Я ему ответил: чудо!» — сказал глава МЧС, добавив, что ведомство до сих пор следит за судьбой ребенка.

31 декабря 2018 года в одной из многоэтажек Магнитогорска произошло обрушение подъезда из-за взрыва газа. В результате трагедии погибли 39 человек, 24 удалось спасти. Среди них был и десятимесячный Ваня Фокин, который провел под руинами более суток.

Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, обезвоживание и переохлаждение. Однако через пару месяцев малыш уже был выписан из больницы и отправился домой.

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