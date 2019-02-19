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Обход квартир начался во взорвавшемся доме в Магнитогорске

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В многоэтажном доме № 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, где погибли 39 человек из-за взрыва газа 31 декабря, начался поквартирный обход четырех подъездов. Сотрудники АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» проверяют строительные конструкции.

Жильцы пятого, шестого, девятого и десятого подъездов отселены на время работ по демонтажу седьмого и восьмого подъездов. Все работы планируется завершить к началу марта, затем обследуют полностью всё здание, передает ИА «Ура.ру».

Комиссия будет решать судьбу дома 1 апреля. На месте трагедии появится сквер с 39 деревьями — по числу погибших. В начале января в Минстрое обосновали разделение поврежденного дома на два здания. По словам экспертов, это предусмотрено его конструкцией.

Семья годовалого мальчика Ивана Фокина, спасенного из-под завалов обрушившегося подъезда в Магнитогорске, готовится к переезду в новую квартиру. Об этом рассказал отец малыша Евгений Фокин. По его словам, новый дом еще не успели обустроить. Из мебели в квартире есть только кухонный стол и кровать.

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