Власти готовы расселить жильцов поврежденного дома в Магнитогорске

Все жильцы пострадавшего при взрыве бытового газа дома в Магнитогорске будут переселены, если пожелают этого. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Ранее жильцы подъездов, которые уцелели при взрыве, несколько раз обращались в министерство строительства и инфраструктуры региона, а также в администрацию президента России с просьбой рассмотреть возможность расселения дома.

Дубровский рассказал, что сейчас идет демонтаж седьмого и восьмого подъездов, затем пройдет оценка технического состояния. Если здание будет признано аварийным, то жителей расселят, если безопасным для проживания — те, кто захочет уехать, смогут выкупить квартиры.

Ранее, 15 февраля, сообщалось, что Иван Фокин, которого удалось спасти из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, вместе с мамой вернулся домой. Малыша выписали из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в четверг, 14 февраля. В аэропорту Ваню и его маму Ольгу встречал отец Евгений Фокин.

Во время перелета ребенка сопровождал реаниматолог. По словам заведующего отделением НИИ Павла Мединского, мальчик находится в удовлетворительном состоянии, он играет и улыбается.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в Магнитогорске 31 декабря после взрыва газа. В результате трагедии 39 человек погибли, 24 человека удалось спасти.

Ваня Фокин провел под завалами более 30 часов, когда температура воздуха ночью опускалась до –27 градусов. У младенца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, обезвоживание и переохлаждение. Самолетом мальчика вместе с мамой доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачам удалось спасти ногу ребенка, которая была сильно обморожена.