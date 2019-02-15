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Семья спасенного в Магнитогорске младенца переедет в новую квартиру

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Фото: ТАСС/Илья Московец
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Семья годовалого мальчика Ивана Фокина, спасенного из-под завалов обрушившегося подъезда в многоэтажном доме Магнитогорска, готовится к переезду в новую квартиру. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщил «Российской газете» отец малыша Евгений Фокин.

По его словам, новый дом еще не успели обустроить. Из мебели в квартире есть только кухонный стол и кровать. 

«Все заказано — должны привезти. Поэтому, наверное, нам не удастся справить новоселье завтра, в день рождения сына, как мы планировали — даже присесть там некуда. Поэтому сына повезем сейчас к родителям, где мы сейчас временно обитаем», — сказал Фокин.

Ранее 15 февраля сообщалось, что Иван Фокин вместе с мамой вернулся домой. Малыша выписали из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в четверг, 14 февраля. В аэропорту Ваню и его маму Ольгу встречал отец Евгений Фокин.

Во время перелета ребенка сопровождал реаниматолог. По словам заведующего отделением НИИ Павла Мединского, мальчик находится в удовлетворительном состоянии, он играет и улыбается.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в Магнитогорске 31 декабря после взрыва газа. В результате трагедии 39 человек погибли, 24 человека удалось спасти.

Ваня Фокин провел под завалами более 30 часов, когда температура воздуха ночью опускалась до –27 градусов. У младенца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, обезвоживание и переохлаждение. Самолетом мальчика вместе с мамой доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачам удалось спасти ногу ребенка, которая была сильно обморожена.

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