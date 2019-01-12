Врачи рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца

Врачам-реаниматологам удалось сохранить ножку 11-месячного Вани Фокина, спасенного из развалин обрушившегося после взрыва газа дома в Магнитогорске.

Врачам удалось восстановить кровообращение и избежать осложнений с конечностью ребенка, которая была сильно обморожена.

«За минувшую неделю оно (состояние ребенка. — Ред.) было стабильным, с видимыми улучшениями», — рассказал в субботу, 12 января, официальный представитель Минздрава России Максим Радецкий. Его слова передает ТАСС.

Он добавил, что после возвращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание.

11-месячного Ваню нашли 1 января, он провел в руинах больше суток, получил травму головы, у него также диагностировали нарушение функции почек и обморожение ног. Младенец смог выжить, поскольку лежал в кроватке и был тепло укутан. Обнаружить его удалось по плачу.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в Магнитогорске утром 31 декабря. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Шестерых, в том числе двоих детей, удалось спасти.