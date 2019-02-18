Врачи составят личный план реабилитации спасенному в Магнитогорске мальчику

В Минздраве Челябинской области рассказали, что дальнейшая реабилитация спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске младенца Ивана Фокина пройдет по индивидуальной программе. Об этом в среду, 18 февраля, сообщает ТАСС.

«Для ребенка будет составлена индивидуальная программа, по которой он будет проходить дальнейшую реабилитацию. Все возможности для этого в магнитогорской детской больнице имеются», — сказали в пресс-службе ведомства.

15 февраля сообщалось, что семья Ивана Фокина готовится к переезду в новую квартиру. В тот же день мальчик вместе с мамой вернулся домой. Его выписали из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в четверг, 14 февраля. В аэропорту Ваню и его маму Ольгу встречал отец Евгений Фокин.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в Магнитогорске 31 декабря после взрыва газа. В результате трагедии 39 человек погибли, 24 человека удалось спасти.

Ваня Фокин провел под завалами более 30 часов, когда температура воздуха ночью опускалась до –27 градусов. У младенца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, обезвоживание и переохлаждение. Самолетом мальчика вместе с мамой доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачам удалось спасти ногу ребенка, которая была сильно обморожена.