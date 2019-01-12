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В Минстрое обосновали разделение дома в Магнитогорске на два здания

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Фото: ТАСС/Дмитрий Никитенко
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Разделение дома пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске на два здания соответствует его конструкции. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

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По его словам, особенности конструкции позволяют после сноса двух поврежденных подъездов — седьмого и восьмого — разделить его на два самостоятельных дома.

«По сути, это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло», — цитирует Волкова ТАСС.

Он уточнил, что нужно аккуратно демонтировать плиты обеих сносимых подъездов, не повредив соседние. После чего необходимо защитить фасад и провести утеплительные работы. Всё это время в доме будет работать специальное оборудование, отслеживающее малейшие изменения в конструкции.

Обрушение подъезда произошло утром 31 декабря. Согласно приоритетной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По данным Следственного комитета, газовое оборудование в доме не проверяли более шести месяцев. В течение нескольких дней проводился разбор завалов. Были обнаружены тела 39 погибших. Шесть человек, в том числе 11-месячного ребенка, удалось спасти. Малыш выжил благодаря тому, что находился в кроватке и был тепло укутан, его нашли по плачу.

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