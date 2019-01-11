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В Челябинске определили порядок выплат на жилье пострадавшим в Магнитогорске

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Фото: ТАСС/Илья Московец
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление, согласно которому устанавливается порядок выплат на приобретение нового жилья гражданам, пострадавшим после обрушения подъезда дома в Магнитогорске. Об этом сообщается на сайте правительства Челябинской области.

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В постановлении указаны размеры выплат, а также категории граждан, которые могут их получить. Так, право на денежную компенсацию имеют собственники квартир, у которых была постоянная регистрация в этих помещениях, а также родственники погибших, не имеющие собственного жилья.

«Для получения единовременной денежной выплаты граждане в срок не позднее 1 сентября 2019 года представляют в уполномоченный орган письменное заявление. Уполномоченный орган в течение 15 дней проверяет документы и принимает решение о предоставлении единовременной денежной выплаты», — указывается в постановлении.

Отмечается, что при расчете размера выплаты учитывается стоимость 1 кв. м в размере 31,7 тыс. рублей.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в городе рано утром 31 декабря. Вечером 3 января на месте ЧП завершилась поисково-спасательная операция. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Шестерых, в том числе двоих детей, удалось спасти.

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