Спасший младенца в Магнитогорске сотрудник МЧС получил награду «За доблесть»

Глава МЧС Евгений Зиничев вручил крест «За доблесть» начальнику управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС центра «Лидер» Петру Гриценко, спасшему из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске 10-месячного Ваню Фокина. Церемония состоялась 21 февраля.

Такую же награду получил и замначальника медико-спасательного отдела центра Анатолий Чумичев, сообщает пресс-служба МЧС.

Ваня Фокин, спасенный Гриценко, 15 февраля вернулся домой из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В минздраве Челябинской области сообщили, что для него составят индивидуальную программу дальнейшей реабилитации.

В начале января пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин рассказал, что на мемориале жертвам обрушения дома планируется изобразить икону и Гриценко со спасенным мальчиком на руках. Установить памятник планируется к лету 2019 года.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в Магнитогорске 31 декабря после взрыва газа. В результате трагедии 39 человек погибли, 24 человека удалось спасти. Ваня, лежавший в кроватке, провел под руинами более суток. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, обезвоживание и переохлаждение. К моменту выписки из больницы ребенок находился в удовлетворительном состоянии.