Рецепт на здоровье: российской медицине расставили приоритеты

На развитие здравоохранения в России будет дополнительно выделено 550 млрд рублей, заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин. Деньги пойдут на модернизацию первичного звена — поликлиник, амбулаторий и так далее. Необходимо повышать уровень заработных плат врачей, в том числе избавляться от несправедливой дифференциации, считает президент. Как пояснили «Известиям» в Совете Федерации, оклады в здравоохранении должны стать привлекательными для молодых специалистов. Также, по словам Владимира Путина, правительство предложило варианты решения вопроса с нехваткой жизненно важных лекарств. Россиян нельзя лишать в том числе импортных препаратов, но не следует забывать и о развитии собственной фармацевтики.

Единый подход

Модель здравоохранения в стране развивается удовлетворительными темпами, хотя проблемы сохраняются, отметил Владимир Путин. Уровень зарплат в медицине выше, чем во многих социальных сферах, подчеркнул он. Однако цифры эти усредненные, и решать вопрос о повышении оплаты труда врачей всё равно нужно.

По мнению президента, прежде всего необходимо избавиться от несправедливой дифференциации зарплат главных врачей и рядовых. Кроме того, нужно изменить базовую ставку постоянного оклада.

— Она сейчас в регионах у нас разнится от 35 до 50%. Нужно сделать единый подход по всей стране. Также нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам, — сказал Владимир Путин.

Разница между зарплатами врачей и главврачей — вопрос больше нравственный, считает председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. Это прерогатива региональных руководителей здравоохранения, которые имеют все полномочия для контроля и регулирования таких вопросов.

— Намного сложнее ситуация с дифференциацией зарплат врачей по регионам. Для ее решения общим принципом должно быть увеличение оклада, размер которого должен быть жестко привязан к средней зарплате в регионе. Тогда он станет привлекательным для молодых специалистов, — сказал «Известиям» сенатор.

По словам президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, сейчас практически невозможно посчитать среднюю зарплату врачей, потому что она складывается из нескольких разных параметров. Помимо оклада, это надбавки, премии, переработки.

— Оклад должен быть достаточным и понятным, как у офицеров, — поделился он с «Известиями».

Первичное звено здравоохранения дополнительно получит 550 млрд рублей, анонсировал Владимир Путин. Деньги пойдут в том числе на покупку необходимой техники и транспорта. Будет построено или отремонтировано 10 тыс. учреждений.

— Мы говорим о необходимости существенных изменений в первичном звене здравоохранения, в целом люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. Это касается всех, в том числе и детей, и прежде всего детей, — сказал глава государства. — В подавляющем большинстве случаев так и происходит. Кстати говоря, я уже говорил об этом, у нас существенный прогресс в снижении детской смертности.

Вернуть лекарства

У россиян должна быть возможность получать препараты иностранного производства, потому что больные привыкают к определенным лекарствам, отметил Владимир Путин.

— Что касается редких, орфанных заболеваний, которые требуют высокой степени дотации, они самые дорогие, то часть из них закупается организованным путем, часть — неизвестно. Но, безусловно, мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, и их нужно регистрировать, — сказал он.

При этом не стоит забывать и о собственном фармрынке. Россия экспортирует лекарства в 90 стран мира. В прошлом году за границу было продано более 700 млн отечественных препаратов.

— Если мы туда экспортируем, значит, качество этих препаратов признано качеством мирового уровня, по-другому бы их просто не брали, — отметил Владимир Путин.

Что касается дефицита некоторых жизненно важных препаратов, который сложился в стране в последнее время, то, по словам президента, правительство уже предложило ряд решений, началась их реализация.

— Одно из них, как они сами считают, очень важное — это регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов, — сказал глава государства.

Иван Глушков, заместитель гендиректора фармкомпании Stada CIS, участвовавший в обсуждении проекта, пояснил «Известиям», что 16 декабря было подписано постановление правительства № 1683, которое устанавливает порядок обязательной регистрации предельных отпускных цен на жизненно важные препараты в 2020 году. Норма заработает с середины следующего года.

— Новые правила ценообразования написаны таким образом, что в некоторых сегментах они снизят стоимость. Это увеличит доступность лекарств, — пояснил эксперт.

Однако есть риск, что в части сегментов эта мера, наоборот, может привести к ухудшению ситуации — производителям из-за низкой цены будет невыгодно поставлять препараты.

На то, чтобы решить проблемы с исчезающими с отечественного рынка лекарствами, потребуется еще много времени, считает директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва Алексей Масчан.