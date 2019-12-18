Минск поднебесный: как Лукашенко нашел нового союзника

Белоруссия договорилась с Китаем о кредите в размере $500 млн. На фоне многочисленных споров с Москвой новость для Минска выглядит оптимистично. В отношениях с Пекином всё как будто складывается удачно. Увеличивается товарооборот, укрепляется экономическое, военно-техническое сотрудничество, возводятся объекты инфраструктуры. «Известия» разбирались в том, сможет ли Поднебесная заменить для Лукашенко Россию.

Кредит доверия

Белоруссия взяла взаймы у Китая полмиллиарда долларов, деньги поступят до конца текущего года. В сообщении министерства финансов Белоруссии подчеркивается, что кредит не является связанным и полученные средства могут быть направлены на любые цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны или содействие развитию двусторонней торговли с Китаем. «Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений, повышении доверия китайских институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику», — отметили в минфине.

Белоруссия заняла деньги у Китая на фоне сложностей с российским кредитом. Минск попросил у Москвы $600 млн в феврале. В апреле российская сторона ответила согласием, но деньги так и не перевела. Позже министр финансов РФ Антон Силуанов увязал выдачу кредита с интеграцией двух стран в рамках Союзного государства. Подвис в воздухе и транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.

Китай_1 Подписание соглашения о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней между Республикой Беларусь (в лице министерства финансов) и шанхайским филиалом Банка развития Китая. 16 декабря 2019 года Фото: министерство финансов Республики Беларусь/minfin.gov.by

Белорусские власти из-за возникших проблем начали прорабатывать альтернативные варианты. Руководство республики обратилось с просьбой о кредите к Китаю, а также провело размещение облигаций в рублях на российском рынке. В конце октября министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, что Минск денег у России и не просил. «Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по этому поводу. Необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет», — подчеркнул чиновник.

При этом потратить китайские деньги придется главным образом на погашение ранее взятых российских кредитов. На 1 июля 2019 года госдолг Белоруссии перед восточной соседкой составил $7,6 млрд. В целом в ближайшие годы Минску предстоят значительные выплаты по долговым обязательствам. В 2020 году платежи составят $3,63 млрд, в 2021-м — $3,28 млрд, в 2022-м — $3,46 млрд. Для сравнения: доходная часть белорусского бюджета в 2019 году достигает $10,7 млрд.

Большой китайский брат

Китай и Белоруссия в последнее время взаимодействуют всё интенсивнее. Товарооборот между странами в 2018 году вырос на 17,1% и достиг $3,5 млрд. Больше Минск торгует только с Россией и Украиной. Разрыв здесь, правда, колоссальный. Доля России в общем товарообороте Белоруссии составляет 49,5%, Китая — 5,1%.

Не первый год Пекин инвестирует в белорусскую экономику. В 2015–2018 годах объемы помощи были приблизительно равны. В 2015 году Минск получил $528,1 млн, в 2016-м — $446,9 млн, в 2017-м — $306,6 млн, в 2018-м — $509,2 млн. 2019 год стал для двух стран рекордным. К нынешним $500 млн следует добавить два соглашения, заключенных в апреле. Тогда государственный банк развития КНР предоставил Беларусбанку $110 млн, а Экспортно-импортный банк Китая выделил белорусской железной дороге €65,7 млн.

Китай_2 Сборка автомобилей Geely Atlas в цехе белорусского предприятия СЗАО «БелДЖИ» Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

При этом Минск пока торгует с Пекином с отрицательным сальдо. Наиболее успешна для Белоруссии продажа сельхозпродукции. Процедуру сертификации для поставок продуктов питания на китайский рынок прошли 54 молокоперерабатывающих предприятия, пять птицефабрик, семь переработчиков рыбы. За первые девять месяцев 2019 года экспорт сельхозпродукции вырос на 54% — до $80 млн. Большую часть составляет молочная продукция, мясо говядины, птица.

Помимо сельского хозяйства развивается сотрудничество в машиностроении и автомобилестроении. В 2017 году в Жодино открылся автомобильный завод «БелДжи», на котором выпускают китайские кроссоверы Geely. В 2020 году рядом с заводом создадут три совместных предприятия по производству запчастей — двигателей, радиаторов, элементов интерьера. В 2018 году белорусская компания «Юнисон» подписала с китайской компанией ZOTYE соглашение на общую сумму $560 млн. Предполагается, что к 2022 году в Белоруссии развернется сборочное производство электромобилей.

Краеугольный «Камень»

Развивается военно-техническое взаимодействие. Крупнейшим стал проект совместного создания ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез». Впервые ее продемонстрировали на параде Победы в 2015 году, в 2016 году она прошла финальные испытания и встала на вооружение. Военные эксперты, впрочем, говорят, что РСЗО — заслуга исключительно китайцев. «Полонез» оснащен китайской электроникой, использует китайские ракеты А-200, внешний вид, технико-тактические характеристики аналогичны китайской РСЗО. Основной вклад Белоруссии — шасси, изготовленные на Минском заводе колесных тягачей.

Наконец, в Минской области возводится гигантский белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень». Комплекс площадью 112 кв. км сможет вместить 200 тыс. работников. «Великий камень» является не только крупнейшим в Белоруссии проектом иностранных капиталовложений, но и крупнейшим зарубежным экономическим проектом Китая.

Полностью парк планируют построить к 2030 году. Сейчас подходит к концу первый этап — построены дороги и инженерная инфраструктура, а на площади более 800 га (1200 футбольных полей) возводят корпуса заводов. После 2020 года появится логистический центр, железнодорожный терминал. На данный момент сумма заявленных инвестиций составляет $1 млрд, резидентами стали 60 иностранных компаний, в том числе «Хуавэй» (Huawei) и «Зед-Ти-И» (ZTE).

Изначально в парке планировалось построить высокотехнологичные и экспортно ориентированные производства. Критики проекта, однако, считают, что у Китая другие планы. Наблюдатели отмечают, что Пекин может сделать в «Великом камне» перевалочную базу для транспортировки своих товаров в Европу. В пользу этой версии говорит, в частности, слабая активность резидентов. Некоторые из них пока не только не развернули производство, но не обзавелись даже веб-сайтами. Не разглашается также объем произведенной в парке продукции.

Выборы в уме

Для Минска отношения с КНР важны, так как помогают разбавить российскую составляющую в экономике и внешней политике. Устраивает белорусское руководство и подход Пекина к двустороннему взаимодействию. Китай не критикует страну за притеснения оппозиции, нарушения прав человека, как это делает Европа, а исповедует чисто прагматический подход.

Эксперт Международного центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец в беседе с «Известиями» говорит еще об одном обстоятельстве. «Китайский кредит важен не только с экономической, но и с политической точки зрения. В 2020 году в Белоруссии пройдут выборы президента. КНР своим жестом дает понять, что поддерживает действующий режим Александра Лукашенко. Это для Минска важно на фоне нарастающих противоречий с Москвой», — отмечает эксперт.

Китай_4 Павильон Белоруссии, представленной на первой Китайской международной выставке импортных товаров Фото: TASS/Zuma

При этом отношения с Россией остаются несоизмеримо более значимыми для Минска. Белорусский экономист Ярослав Романчук считает взаимодействие с Пекином «дымовой завесой» команды Лукашенко. «Китайский кредит на состояние экономики никак не повлияет. У нас дефицит бюджета составляет $2,5 млрд, вся экономика — $60 млрд. Всё упирается в отношения с Россией, а они сейчас сложные», — подчеркивает собеседник.