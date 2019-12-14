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Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает «РИА Новости».

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«Постановляю привлечь в 2019 году внешний государственный заем шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3,5 миллиарда китайских юаней сроком на пять лет», — говорится в указе.

Соглашение, которое теперь должен подписать глава минфина Белоруссии Максим Ермолович, станет основой для переговоров Минска с Пекином.

Отмечается, что республика рассчитывает получить китайский кредит на фоне проблем, которые возникли у Минска с получением займа у России в размере примерно $600 млн.

По словам Ермоловича, Белоруссия больше не запрашивает у России этот кредит.

7 декабря в Сочи прошли переговоры президентов РФ и Белоруссии. Российский лидер Владимир Путин отметил важность этой встречи именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства и возможность поговорить о перспективах дальнейшего сотрудничества Москвы и Минска.

Лукашенко заявил, в частности, что для дальнейшей интеграции необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран.

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