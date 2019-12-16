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Китай предоставит Белоруссии кредит на $500 млн

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Фото: Белновости/belnovosti.by
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Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд юаней — около $500 млн. Об этом в понедельник, 16 декабря, минфин Белоруссии сообщил на своем сайте.

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Кредит, который КНР предоставляет Белоруссии, не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов страны, а также на содействие развитию двусторонней торговли между странами, передает телеканал «360».

«Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику», — говорится в сообщении.

Представительство Банка развития Китая в Минске и представительство ОАО «АСБ Беларусбанк» в Пекине оказали содействие в достижении цели по привлечению кредита.

14 декабря сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней сроком на пять лет и поручил минфину подписать соответствующее соглашение, передает НСН.

Республика рассчитывала получить китайский кредит на фоне проблем, возникших у Минска с получением займа у России в размере примерно $600 млн.

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