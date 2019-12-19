Генеральская точка: Путин может принять участие в перезахоронении останков Гюдена

Визит президента РФ Владимира Путина на торжественное захоронение останков соратника Наполеона — генерала Шарля Этьена Гюдена — может пройти в апреле 2020 года, как раз накануне поездки лидера Франции Эммануэля Макрона в Москву на 75-летие Победы . Об этом «Известиям» рассказал президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский. Он отметил: сейчас в Париже ждут, когда Кремль обозначит удобную для российского лидера дату. Как пояснил экс-посол РФ во Франции, исполнительный секретарь «Трианонского диалога» Александр Орлов, передача останков — знак того, что даже в самые непростые периоды Москва и Париж с вниманием и признанием относятся к общему историческому прошлому.

Символичный обмен визитами

Весной 2020 года Россия передаст Франции останки соратника Наполеона Бонапарта. Генерал Шарль Этьен Гюден во время Отечественной войны 1812 года участвовал в Смоленском сражении и в результате ранения скончался. Место его захоронения считалось утраченным, однако в 2019 году во время раскопок в Смоленске археологам удалось обнаружить его прах . Как рассказал «Известиям» глава экспедиции Пьер Малиновский, церемония захоронения генерала Гюдена в Доме инвалидов в Париже может пройти в апреле 2020 года в присутствии президентов России и Франции.

— Эммануэль Макрон дал официальный приказ организовать захоронение, — отметил археолог. — Сейчас во Франции ждут, когда российская сторона предоставит точную дату, которая подойдет для визита Владимира Путина. По моему мнению, это произойдет накануне поездки в Москву французского лидера на День победы 9 мая. Таким образом, получится символичный обмен визитами. Скорее всего, стоит рассчитывать на апрель 2020 года.

Гюден_1 Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце. 9 декабря 2019 года Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Прах генерала Гюдена будет захоронен рядом с двумя известными французскими деятелями: Филиппом Леклерком, генералом, возглавлявшим войска Республики в 1944 году во время высадки союзников в Нормандии, и Клодом Жозефом Руже де Лилем, который в 1792 году написал слова и музыку для революционного гимна «Марсельеза».

— Это исторический момент по нескольким причинам . Во-первых, мы впервые нашли останки генерала. Во-вторых, он был соратником Наполеона — личности, известной во всем мире, которую в России знают особенно, — отметил Пьер Малиновский. — В то время Россия и Франция были врагами, и тем важнее показать степень дружеских отношений при передаче этих останков. Церемония пройдет в Доме инвалидов в Париже, и это первый раз, когда российский президент посетит этот памятник архитектуры.

Историк и археолог Пьер Малиновский наиболее известен своими полевыми исследованиями в Арденнах, где он искал захоронения солдат Русского экспедиционного корпуса, погибших в годы Первой мировой войны на территории Франции, — воинов прислал император Николай II в рамках выполнения союзнических обязательств.

Гюден_2 Археологи на месте обнаружения останков генерала Гюдена в Смоленске Фото: twitter.com/Smolensk_live

В 2018 году экспедиция под его началом в Смоленской области искала самолеты легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман». Ее пилоты были бойцами «Сражающейся Франции», они прибыли в СССР в 1942 году и боролись совместно с советскими солдатами против стран Оси.

Исследования на Валутиной горе в Смоленской области пролили свет на детали битвы, которая произошла здесь в августе 1812 года. Тогда русские войска отступали из Смоленска, но дали ожесточенный бой у селения Лубино — битвой у Валутиной горы его назвали уже позже.

Новые французские подходы

Экспедиция, которая занималась поиском останков, проходила под патронажем франко-российского форума «Трианонский диалог». Как пояснил «Известиям» бывший посол России во Франции Александр Орлов, в международной дипломатической традиции возвращение останков — безвозмездный жест доброй воли, который нередко происходит в двусторонних отношениях РФ и Франции. Так, в 2014 году Париж передал Москве прах солдата, который воевал в 1814 году на территории Франции, а в 2015-м — останки Николая Николаевича Романова, дяди последнего российского императора, который командовал армией в начале Первой мировой войны и скончался в эмиграции во Франции.

— Перенос праха одного из наполеоновских генералов в Париж — это дань нашей общей исторической памяти, — отметил дипломат. — С Францией нас связывает долгая история отношений — там были и славные времена, и военные конфликты, но это было давно.

Гюден_3 Торжественная церемония встречи в аэропорту «Чкаловский» праха великого князя Николая Николаевича Романова (младшего), командовавшего русской армией в 1914 году, и его супруги великой княгини Анастасии Николаевны, доставленного спецбортом из Франции для перезахоронения в Москве. 27 апреля 2015 год Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

По словам Александра Орлова, история показывает, что положение Франции во многом было связано с тем, как выстраивались ее отношения с Россией. Сегодня, в связи фактическим развалом всех договоров в области контроля над вооружениями, на повестке остро стоит вопрос европейской безопасности.

— Все наиболее мудрые президенты — от генерала де Голля и Франсуа Миттерана до Жака Ширака и Николя Саркози — понимали важность диалога с Россией. Думаю, это константы геополитики и политики европейской, — отметил дипломат. — В связи с этим закономерно, что общую европейскую безопасность надо выстраивать совместно с Россией, а не против нее.