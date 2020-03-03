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Бельгийские СМИ оценили энергетическую политику России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия, несмотря на санкции и неконкурентную игру американцев на энергетическом рынке, продолжает проводить политику создания новых газотранспортных маршрутов в Европу, предлагая своим партнерам наиболее компромиссные решения. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 февраля в бельгийском издании Modern Diplomacy.

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В статье под названием «Энергетика Путина: какие нефтегазовые проекты могут стать причиной усиления геополитической нестабильности в Евразии?» автор Теодор Зима отмечает, что газотранспортная система, доставшаяся России в наследство от СССР, не отвечает амбициям страны в новых геополитических условиях.

Таким образом Москва приняла решение создать разветвленную сеть новых маршрутов — «Голубой поток», «Северный поток», «Сила Сибири» и другие проекты.

По мнению автора, всех их объединяет идея об отсутствии транзитных стран, которые могли бы помешать российским поставкам, а их идеологом и лоббистом является президент России Владимир Путин. При этом Москва сталкивается с действиями США, которые «с различным успехом» саботируют российские энергетические проекты.

В качестве примера Зима приводит историю с «Южным потоком» от которого в 2014 году отказалась Болгария под давлением США. Однако в последствии интерес к этому проекту проявила Турция, что позволило трансформировать проект в «Турецкий поток». В то же время Азербайджан и Туркмения под политическим давлением и активной поддержке США реализуют трансанатолийский трубопровод, несмотря на то, что аналитики предсказывают сокращение потребления газа в Европе.

«В ситуации общего передела на энергетическом рынке Европе необходимо отдать должное Владимиру Путину. И здесь все просто: несмотря на политику санкций и ограничений против России, а также неконкурентную игру американцев на рынке, Путин продолжает вести политику, направленную на создание дополнительных газотранспортных маршрутов из России в Европу», — говорится в статье.

Зима подчеркивает, что Путин предлагает выгодные для Москвы и компромиссные для своих партнеров варианты, позволяя России зарабатывать на европейском рынке десятки миллиардов евро. Кроме того, Москва работает на долгосрочную перспективу, реализовывая новые проекты в энергосфере.

8 января президенты России и Турции Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли «Турецкий поток». Российский газ по трубопроводу поставляется в Болгарию с 1 января, а с 5 января его начали получать в Республике Северная Македония и Греции.

«Турецкий поток» проложен по дну Черного моря в Турцию и далее в Грецию. Первая ветка реализует поставки газа на турецкий рынок, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.

В декабре 2019 года ключевой субподрядчик «Северного потока — 2», швейцарско-голландская компания Allseas приостановила работы по укладке труб для газопровода по дну Балтийского моря из-за введенных Вашингтоном санкций, которые прописаны в оборонном бюджете США. Документ был принят в декабре, он предусматривает ограничительные меры против компаний, строящих «Северный поток – 2».

В России решили самостоятельно достроить газопровод и ввести его в эксплуатацию в 2020 году. В МИД РФ американские санкции назвали жестом отчаяния при попытке заблокировать проект, выгодный России и Европе, а также примером «недобросовестной экономической конкуренции».

2 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». По словам российского лидера, с запуском проекта взаимодействие Москвы и Пекина в сфере энергетики выходит на новый уровень.

Газопровод протяженностью около 3 тыс. км транспортирует газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской, Амурской областей и Якутии для российских потребителей на Дальнем Востоке, а также в Китай.

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