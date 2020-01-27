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Первый миллиард кубометров газа поставлен по «Турецкому потоку»

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Фото: gazprom.ru
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Российская компания «Газпром» поставила по газопроводу «Турецкий поток» первый миллиард кубометров газа. Об этом сообщила компания на своем сайте в понедельник, 27 января.

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Отмечается, что 54% от этого объема топлива поставили в Турцию, еще 46% — на турецко-болгарскую границу.

Ранее, 21 января, стало известно, что до конца 2020 года Россия начнет поставлять газ по «Турецкому потоку» в Сербию.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли «Турецкий поток» 8 января.

Российский газ по трубопроводу поставляется в Болгарию с 1 января, а с 5 января его начали получать в Республике Северная Македония и Греции.

«Турецкий поток» проложен по дну Черного моря в Турцию и далее в Грецию. Первая ветка реализует поставки газа на турецкий рынок, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.

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