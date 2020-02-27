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В Швеции назвали вмешательством США в дела ЕС санкции против «Северного потока — 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Американские санкции против газопровода «Северный поток — 2» — прямое вмешательство США в европейские дела, заявил «Известиям» экс-премьер и глава МИД Швеции, который в настоящее время занимает должность сопредседателя Европейского совета по международным отношениям, Карл Бильдт.

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«В Европе довольно много политиков, которые скептически относятся к проекту. Но это не значит, что следует вводить ограничительные меры, мы в Швеции не считаем, что санкции США против «Северного-потока-2» оправданны», — сказал он.

Бильдт считает, что Европа не должна вестись на такие угрозы проектам ЕС и оказать сопротивление на оказываемое давление извне. Экс-премьер назвал «Северный поток — 2» стратегически важным проектом, на который было потрачено более $20 млрд.

На Мюнхенской конференции госсекретарь США Майкл Помпео снова призвал Евросоюз отказаться от проекта и добавил, что РФ якобы «обманывает, когда говорит, что этот проект — исключительно коммерческое устремление». Глава американского дипломатического ведомства также предупредил европейцев, что Вашингтон готов ввести санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода.

В декабре 2019 года ключевой субподрядчик «Северного потока — 2», швейцарско-голландская компания Allseas приостановила работы по укладке труб для газопровода по дну Балтийского моря из-за введенных Вашингтоном санкций, которые прописаны в оборонном бюджете США. Документ был принят в декабре, он предусматривает ограничительные меры против компаний, строящих «Северный поток – 2».

В России решили самостоятельно достроить газопровод и ввести его в эксплуатацию в 2020 году. В МИД РФ американские санкции назвали жестом отчаяния при попытке заблокировать проект, выгодный России и Европе, а также примером «недобросовестной экономической конкуренции».

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 28 февраля

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