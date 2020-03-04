Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», считающееся способным достроить «Северный поток – 2», снова сменило курс, пройдя мимо Шри-Ланки.

Согласно данным сервиса по мониторингу движения кораблей Vesselfinder, судно идет в египетский порт Суэц.

В начале февраля «Академик Черский» покинул порт Находки и взял курс на Сингапур, куда должен был прибыть 22 февраля. Однако судно прошло мимо сингапурского порта и направилось в сторону столицы Шри-Ланки - Коломбо.

Тем не менее заходить в порт «Академик Черский» не стал, теперь его ждут к 25 марта в Суэце.

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного районе Балтийского моря.

Министр энергетики России Александр Новак после этого отметил, что Россия сама может завершить строительство. Пригодным для этого является судно «Академик Черский». По его словам, из 2,46 тыс. км газопровода проложено уже 2,3 тыс.

Однако отмечалось, что сроки завершения газопровода будут перенесены на несколько месяцев.