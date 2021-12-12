Глава МИД ФРГ оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку — 2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции по проекту «Северный поток — 2». Об этом 11 декабря пишет политобозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Журналист отметил в своем материале, что, будучи сопредседателем партии «Зеленых», Бербок выступала решительно против строительства газопровода, однако после назначения на должность главы МИДа страны она столкнулась с необходимостью подчиниться позиции официального Берлина.

«Ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (правящая в стране Социал-демократическая партия Германии. — Ред.) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — объяснил Лейтойзер.

По словам журналиста, сейчас Бербок часто напоминают о ее предыдущей позиции.

«Однако она может только указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины», — заключил автор.

Бербок была назначена на пост министра иностранных дел ФРГ 8 декабря. В прошлом она неоднократно высказывалась против «Северного потока — 2» и выступала за отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии.

В тот же день немецкий политолог Александр Рар заявил, что несмотря на появление политиков от партии «Зеленые» в МИДе и минэкономики страны, Германия сама не приостановит ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.