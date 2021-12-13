Прямой эфир
Экономика
Решетников не исключил рост ВВП России по итогам года выше 4,2%
Наука
Ракета «Протон-М» со спутниками «Экспресс» стартовала с Байконура
Общество
Депутату Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте
Общество
Минздрав продлил срок регистрации вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н»
Мир
В Японии обнаружили связь между уровнем смертности от COVID-19 и генетикой
Мир
МИД РФ предупредил о риске новой конфронтации с НАТО
Общество
В МЧС предупредили москвичей о снегопаде и гололеде
Мир
В Великобритании назвали феноменальной скорость распространения «Омикрона»
Мир
Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья
Экономика
В бундестаге раскритиковали заявление главы МИД ФРГ о «Северном потоке – 2»

В бундестаге раскритиковали заявление главы МИД ФРГ о «Северном потоке – 2»

Депутат бундестага Койтер: Бербок использует СП-2 в качестве инструмента политических переговоров
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Германии Анналена Бербок использует проект газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) в качестве инструмента политических переговоров. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер.

Планомерное давление: ФРГ обсуждает с США меры против РФ
Как это соотносится с призывом к конгрессу отказаться от введения санкций против СП-2 и может ли повлиять на его реализацию

«Министр иностранных дел использует частный энергетический проект в качестве инструмента политических переговоров. Неясно, чьи интересы здесь представляет госпожа Бербок, но, очевидно, не интересы населения Германии. Бербок играет с энергетической безопасностью нашего государства. Я опасаюсь, что при новом федеральном правительстве отношения между РФ и Германией ухудшатся, о чем я глубоко сожалею», — отметил он.

Накануне глава МИД Германии заявила в интервью телеканалу ZDF, что СП-2 не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского энергетического права. Она сказала, что проблему обсуждали в ходе переговоров глав МИД стран Евросоюза.

При этом на следующий день Бербок уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода, напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС.

В свою очередь оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG заявила, что прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие проекта применимым правилам и нормативным требованиям.

Как сообщалось 11 декабря, Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции по СП-2. Дело в том, что, будучи сопредседателем партии «Зеленых», Бербок выступала решительно против строительства газопровода, однако после назначения на должность главы МИД Германии она столкнулась с необходимостью подчиниться позиции официального Берлина. Об этом в статье заявил политобозреватель Йоханнес Лейтойзер.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021