В бундестаге раскритиковали заявление главы МИД ФРГ о «Северном потоке – 2»

Глава МИД Германии Анналена Бербок использует проект газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) в качестве инструмента политических переговоров. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер.

«Министр иностранных дел использует частный энергетический проект в качестве инструмента политических переговоров. Неясно, чьи интересы здесь представляет госпожа Бербок, но, очевидно, не интересы населения Германии. Бербок играет с энергетической безопасностью нашего государства. Я опасаюсь, что при новом федеральном правительстве отношения между РФ и Германией ухудшатся, о чем я глубоко сожалею», — отметил он.

Накануне глава МИД Германии заявила в интервью телеканалу ZDF, что СП-2 не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского энергетического права. Она сказала, что проблему обсуждали в ходе переговоров глав МИД стран Евросоюза.

При этом на следующий день Бербок уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода, напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС.

В свою очередь оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG заявила, что прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие проекта применимым правилам и нормативным требованиям.

Как сообщалось 11 декабря, Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции по СП-2. Дело в том, что, будучи сопредседателем партии «Зеленых», Бербок выступала решительно против строительства газопровода, однако после назначения на должность главы МИД Германии она столкнулась с необходимостью подчиниться позиции официального Берлина. Об этом в статье заявил политобозреватель Йоханнес Лейтойзер.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.