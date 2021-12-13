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Оператор СП-2 прокомментировал заявления Берлина о проекте

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Оператор «Северного потока – 2», компания Nord Stream 2 AG, прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие проекта применимым правилам и нормативным требованиям. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора в понедельник, 13 декабря.

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12 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF, что СП-2 не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского энергетического права. Она сказала, что проблему обсуждали в ходе переговоров глав МИД стран Евросоюза.

13 декабря Бербок уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода, напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС.

В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что не комментируют детали процедуры сертификации СП-2, «ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию».

Там попросили обратить внимание на то, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) опубликовало информацию о временной приостановке сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2 AG еще 16 ноября этого года. Тогда в Nord Stream 2 AG пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям. Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении страны.

«Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям», — отметили в пресс-службе оператора СП-2.

Там добавили, что это относится в том числе и к Закону об энергетическом хозяйстве Германии (German Energy Industry Act (EnWG)), имплементирующему положения Газовой директивы Евросоюза в германское законодательство.

«Наша цель — предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности как можно скорее», — подчеркнули в пресс-службе оператора трубопровода.

Как стало известно 11 декабря, глава МИД ФРГ оказалась в тупике из-за своей позиции по «Северному потоку – 2». Будучи сопредседателем партии «Зеленых», Бербок выступала против строительства газопровода, но после назначения на должность главы МИД Германии она столкнулась с необходимостью подчиниться позиции официального Берлина. Об этом писал в своей статье политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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