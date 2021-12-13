Кабмин ФРГ призвал дождаться проверки на соответствие СП-2 критериям ЕС

Необходимо дождаться правовой проверки соответствия газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) энергетическим критериям Евросоюза (ЕС). Об этом 13 декабря заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Точка зрения на газопровод «Северный поток – 2» содержится в зондирующих документах (составленных в ходе формирования нового правительства Германии) между тремя правящими партиями, там четко регулируется, что ожидается проверка в соответствии с европейскими энергетическими правовыми критериями, необходимо ее дождаться», — сказал Хебештрайт.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF, что СП-2 не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского энергетического права. Она сказала, что проблему обсуждали в ходе переговоров глав МИД стран Евросоюза.

13 декабря Бербок уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода, напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС.

В свою очередь, оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG заявила, что прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие проекта применимым правилам и нормативным требованиям.

Также в понедельник член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер заявил «Известиям», что Бербок использует проект СП-2 в качестве инструмента политических переговоров.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.