Глава МИД ФРГ заявила о несоответствии Nord Stream 2 AG правилам ЕС

Немецкий регулятор приостановит сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2» из-за несоответствия правилам Евросоюза. Об этом 12 декабря в интервью ZDF заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По ее словам, проблема обсуждалась в ходе переговоров глав МИД стран ЕС. В коалиционном соглашении закреплено, что европейское энергетическое право применяется к энергетическим проектам, отметила она.

«А это означает, что при нынешнем положении дел этот трубопровод не может быть одобрен таким образом. Это связано с тем, что требования европейского энергетического законодательства не соблюдаются, а вопросы безопасности остаются открытыми», — сказала глава МИД ФРГ.

Как сообщалось 11 декабря, Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции по проекту «Северный поток – 2». Дело в том, что, будучи сопредседателем партии «Зеленых», Бербок выступала решительно против строительства газопровода, однако после назначения на должность главы МИД Германии она столкнулась с необходимостью подчиниться позиции официального Берлина. Об этом в статье заявил политобозреватель Йоханнес Лейтойзер.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.