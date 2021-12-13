Прямой эфир
Общество
СК возбудил дело после взрыва в монастыре в Серпухове
Мир
Политолог назвала пустой угрозу Польши прекратить взносы в ЕС
Общество
Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Мир
Попавший в скандал замглавы МВД Украины извинился за эмоциональность
Общество
В России за сутки выявили 29 558 случаев COVID-19
Мир
Глава МИД ФРГ заявила о несоответствии Nord Stream 2 AG правилам ЕС
Общество
В России задержали 106 сторонников украинской неонацистской группировки
Общество
Голикова сообщила о выявлении «Омикрона» у 16 вернувшихся в РФ граждан
Мир
Заболевший COVID-19 президент ЮАР переносит болезнь в легкой форме
Мир
Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить COVID-сертификат

Глава МИД ФРГ заявила о несоответствии Nord Stream 2 AG правилам ЕС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкий регулятор приостановит сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока 2» из-за несоответствия правилам Евросоюза. Об этом 12 декабря в интервью ZDF заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Идеологическая труба: что означают новые санкции против СП-2
Объявленные США ограничения вряд ли смогут повлиять на запуск газопровода, считают эксперты

По ее словам, проблема обсуждалась в ходе переговоров глав МИД стран ЕС. В коалиционном соглашении закреплено, что европейское энергетическое право применяется к энергетическим проектам, отметила она.

«А это означает, что при нынешнем положении дел этот трубопровод не может быть одобрен таким образом. Это связано с тем, что требования европейского энергетического законодательства не соблюдаются, а вопросы безопасности остаются открытыми», — сказала глава МИД ФРГ.

Как сообщалось 11 декабря, Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции по проекту «Северный поток – 2». Дело в том, что, будучи сопредседателем партии «Зеленых», Бербок выступала решительно против строительства газопровода, однако после назначения на должность главы МИД Германии она столкнулась с необходимостью подчиниться позиции официального Берлина. Об этом в статье заявил политобозреватель Йоханнес Лейтойзер.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021