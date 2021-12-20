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Москва вышлет двух дипломатов ФРГ в ответ на действия Берлина

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Москва вышлет двух германских дипломатов в ответ на действия Берлина. Об этом сообщили в МИД РФ 20 декабря.

Как уточнили в ведомстве, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр был вызван в министерство, ему был заявлен решительный протест в связи с высылкой из Германии двух дипломатов РФ под предлогом дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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В российском МИДе подчеркнули, что приговор по этому делу в отношении россиянина Вадима Соколова является абсолютно несправедливым и необъективным.

«Было указано, что российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа», — сказано в сообщении.

Также послу было отмечено, что «российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина <...> в будущем».

15 декабря власти Германии объявили двух дипломатов посольства РФ в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве Хангошвили. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отмечала, что данное убийство представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ, а также якобы было совершено по государственному заказу.

В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ в ближайшее время будет объявлено об ответных шагах Берлину на высылку дипломатов.

15 декабря Высший суд Берлина признал Соколова виновным в убийстве гражданина Грузии и приговорил его к пожизненному заключению. Прокуратура посчитала, что убийство было якобы совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.

Комментируя приговор, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва категорически не согласна «с таким выводом и такой формулировкой».

Согласно данным следствия, обвиняемый под видом туриста приехал в Париж из Москвы 17 августа 2019 года. После этого он направился в Берлин, где жертва убийства попросил убежища в 2016 году. В день совершения преступления, как считают правоохранители, злоумышленник подошел к своей жертве сзади и застрелил его из пистолета с глушителем, а потом еще два раза выстрелил в голову упавшему мужчине.

В октябре 2020 года сообщалось, что Хангошвили участвовал в подготовке теракта в метро Москвы и в Беслане в 2004 году, а в 2013 году организовал канал поставки террористов из Панкисского ущелья Грузии в Сирию через Турцию. В 2002 году Хангошвили был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме.

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