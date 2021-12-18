«С ним поработали спецслужбы Украины»
Несмотря на высылку дипломатов по «политически мотивированному» делу Хангошвили, Россия оставляет «открытыми двери» для диалога с ФРГ и готова к взаимодействию с новым руководством. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Однако «недружественный акт» Германии, по его словам, не останется без реакции России. Дипломат также подчеркнул: свидетель по делу, доставленный специально из Харькова в Берлин, изменил свои показания и узнал обвиняемого, после того как с ним «поработали спецслужбы Украины». Киев все последние годы занят «попытками омрачить российско-германские отношения», констатировал посол.
15 декабря суд в Берлине приговорил к пожизненному сроку россиянина, признанного виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года. Пожизненный срок запрашивала прокуратура, которая считает, что убийство было совершено якобы по заданию «от государственных ведомств правительства РФ».
Следствие утверждает, что настоящее имя арестованного Вадим Красиков, сам он это опровергает. Убитый Зелимхан Хангошвили с 2002 года находился в международном розыске за причастность к жестоким преступлениям и подготовку терактов в России.
После оглашения приговора глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия считает это убийство «нарушением права и суверенитета», и объявила о высылке двух сотрудников российского посольства.
— В своем ответе 15 декабря вы заявили, что свидетель «был обработан спецслужбами Украины». Означает ли это, что РФ видит попытки Киева омрачить отношения между Москвой и новым правительством ФРГ?
— Специально доставленный из Украины в Германию «родственник» обвиняемого сначала не узнал его. Но после того как с ним поработали спецслужбы Украины, вспомнил не только обвиняемого, но и много другой «нужной» информации. Это факт. Что касается попыток омрачить российско-германские отношения, то выполнением этой задачи киевские власти заняты все последние годы.
— Как текущий дипломатический кризис скажется на отношениях Москвы и Берлина? Стоит ли ожидать похолодания в отношениях?
— Приговор Высшего земельного суда Берлина по так называемому делу З. Хангошвили, в котором российские госструктуры названы причастными к убийству, считаем необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения. Этот недружественный акт, включая высылку двух российских дипломатов, разумеется, не останется без реакции. Но хотелось бы верить, что окончание судебного процесса совершенно случайно совпало с началом работы нового германского правительства, заявившего о готовности поддерживать с Россией конструктивный диалог.
Тем не менее двери оставляем открытыми. Готовы к взаимодействию с новым руководством ФРГ по широкой международной повестке и темам, представляющим взаимный интерес. Этот подход подтвержден в приветственном послании президента России на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца.
— Может ли текущий кризис сказаться на запуске «Северного потока – 2»? Известны ли сроки запуска газопровода?
— «Северный поток – 2» — международный коммерческий проект, отвечающий интересам Германии и Европы в целом, полностью готовый к эксплуатации, соответствующий самым современным стандартам. Сроки его запуска зависят от прохождения процедуры сертификации, которая находится в ведении профильных германских органов. Этот подход подтвержден новым правительством ФРГ. В попытках политизации проекта усматриваем проявления недобросовестной конкуренции и желание подзаработать политических очков на модной нынче на Западе ниве сдерживания России.