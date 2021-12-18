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«‎‎С ним поработали спецслужбы Украины»

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев — о том, как высылка российских дипломатов повлияет на отношения с ФРГ и запуск «‎Северного потока – 2»‎
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Несмотря на высылку дипломатов по «‎политически мотивированному‎» делу Хангошвили, Россия оставляет «‎открытыми двери»‎ для диалога с ФРГ и готова к взаимодействию с новым руководством. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Однако «‎недружественный акт» Германии, по его словам, не останется без реакции России. Дипломат также подчеркнул: свидетель по делу, доставленный специально из Харькова в Берлин, изменил свои показания и узнал обвиняемого, ‎после того как с ним «‎‎поработали спецслужбы Украины». Киев все последние годы занят «‎попытками омрачить российско-германские отношения»‎, констатировал посол.

15 декабря суд в Берлине приговорил к пожизненному сроку россиянина, признанного виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года. Пожизненный срок запрашивала прокуратура, которая считает, что убийство было совершено якобы по заданию «‎‎от государственных ведомств правительства РФ».

Следствие утверждает, что настоящее имя арестованного Вадим Красиков, сам он это опровергает. Убитый Зелимхан Хангошвили с 2002 года находился в международном розыске за причастность к жестоким преступлениям и подготовку терактов в России.

После оглашения приговора глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия считает это убийство «‎‎нарушением права и суверенитета», и объявила о высылке двух сотрудников российского посольства.

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— В своем ответе 15 декабря вы заявили, что свидетель «был обработан спецслужбами Украины». Означает ли это, что РФ видит попытки Киева омрачить отношения между Москвой и новым правительством ФРГ?

Специально доставленный из Украины в Германию «родственник» обвиняемого сначала не узнал его. Но после того как с ним поработали спецслужбы Украины, вспомнил не только обвиняемого, но и много другой «нужной» информации. Это факт. Что касается попыток омрачить российско-германские отношения, то выполнением этой задачи киевские власти заняты все последние годы.

— Как текущий дипломатический кризис скажется на отношениях Москвы и Берлина? Стоит ли ожидать похолодания в отношениях?

Приговор Высшего земельного суда Берлина по так называемому делу З. Хангошвили, в котором российские госструктуры названы причастными к убийству, считаем необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения. Этот недружественный акт, включая высылку двух российских дипломатов, разумеется, не останется без реакции. Но хотелось бы верить, что окончание судебного процесса совершенно случайно совпало с началом работы нового германского правительства, заявившего о готовности поддерживать с Россией конструктивный диалог.

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Тем не менее двери оставляем открытыми. Готовы к взаимодействию с новым руководством ФРГ по широкой международной повестке и темам, представляющим взаимный интерес. Этот подход подтвержден в приветственном послании президента России на имя канцлера ФРГ Олафа Шольца.

— Может ли текущий кризис сказаться на запуске «Северного потока – 2»? Известны ли сроки запуска газопровода?

«Северный поток – 2» — международный коммерческий проект, отвечающий интересам Германии и Европы в целом, полностью готовый к эксплуатации, соответствующий самым современным стандартам. Сроки его запуска зависят от прохождения процедуры сертификации, которая находится в ведении профильных германских органов. Этот подход подтвержден новым правительством ФРГ. В попытках политизации проекта усматриваем проявления недобросовестной конкуренции и желание подзаработать политических очков на модной нынче на Западе ниве сдерживания России.

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