Самолет в Шереметьево «уронил» поливальную машину

В московском аэропорту Шереметьево самолет Airbus A350 «уронил» деайсер — машину для противообледенительной обработки самолетов. Об этом 16 декабря сообщил источник «Известий».

По его словам, командир воздушного судна начал движение без команды и зацепил стрелу деайсера, из-за чего он перевернулся. Оператор машины пострадал, у него переломы.

Ранее, 1 ноября, пассажирский самолет столкнулся с косулей на посадочной полосе в Пскове. На борту находились 96 пассажиров и 4 члена экипажа, пострадавших нет.

За месяц до этого в аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз. В результате инцидента крыло лайнера было повреждено.

26 мая самолет задел реактивным потоком фонари аэропорта в Екатеринбурге. В результате инцидента экипаж воздушного судна не пострадал. Самолет также не получил никаких повреждений.