В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Самолет российской авиакомпании «Победа» в аэропорту Астрахани столкнулся с автомобилем-топливозаправщиком. В результате инцидента у лайнера повреждено крыло. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ею халатности при буксировке самолета допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла)», — сообщили в пресс-службы «Победы».

В Астрахань направлены специалисты технической службы авиакомпании, чтобы оценить повреждения.

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