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В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

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Самолет российской авиакомпании «Победа» в аэропорту Астрахани столкнулся с автомобилем-топливозаправщиком. В результате инцидента у лайнера повреждено крыло. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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«Наземная служба аэропорта Астрахани из-за проявленной ею халатности при буксировке самолета допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком, это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла)», — сообщили в пресс-службы «Победы».

В Астрахань направлены специалисты технической службы авиакомпании, чтобы оценить повреждения.

Ранее, 24 сентября, сообщалось, что на Кубе в самолет Boeing-767-300 Azur Air при взлете врезались два орла. В результате происшествия возник сноп пламени, испугавший пассажиров. Экипаж был вынужден прекратить движение.

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