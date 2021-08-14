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«Бе» памяти: почему военный самолёт-амфибия потерпел крушение в Турции

Что случилось в горах рядом с городом Адана
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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«Бе» памяти: почему военный самолёт-амфибия потерпел крушение в Турции
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2021-08-14 19:09:48
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Президент Владимир Путин поручил представить погибший экипаж Бе-200 к государственным наградам и выразил глубокие соболезнования его родным и близким. Самолет-амфибия Минобороны разбился в субботу в 15.10 в горах Турции. Машина была единственным бортом этого типа в распоряжении ведомства. Жертвами крушения стали восемь человек, включая пятерых россиян. По неподтвержденным данным, среди погибших полковник Евгений Кузнецов, начальник 859-го центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации. Эксперты отмечают, что тушение пожаров с воздуха в горных условиях — опасная, но всё более востребованная задача.

Катастрофа в Турции

Бе-200 врезался в гору неподалёку от населённого пункта Адана. Российское военное ведомство сообщило, что в Турцию направят специальную комиссию, которая займётся расследованием причин катастрофы.

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Фото: © @enBursaHaber
Крушение самолета Бе-200 в Турции

По данным источников «Известий», на борту помимо штатного экипажа находился также военный переводчик и двое турецких специалистов. Российское оборонное ведомство подтвердило гибель восьми человек: пяти военнослужащих и трех граждан Турции. По неподтвержденным данным, среди погибших полковник Евгений Кузнецов. Это легендарный военный летчик — начальник 859-го центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации.

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Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 на аэродроме в Крымске перед вылетом на аэродром временного базирования в Турции

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Бе-200 назывался «Александр Мамкин» в честь лётчика Великой Отечественной войны. Борт с тактическим номером «20 жёлтый» числился в составе 859-го центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ, расположенного в Ейске.

Самолет-амфибию отправили в Турцию 8 июля для помощи в тушении лесных пожаров. Они поставили под угрозу безопасность курортных районов страны, где отдыхало множество россиян. Помимо Бе-200 из 859-го центра в Турцию доставили группу военных техников, которые занимались на месте его обслуживанием и подготовкой к полётам. Вместе с ними там действовали ещё два однотипных самолёта МЧС России.

Погибли летчики очень высокого класса, ведь даже сама по себе посадка на воду является достаточно сложным маневром. Пилоты, которые обладают соответствующим допуском — это штучные специалисты, — прокомментировал «Известиям» инцидент военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Действовать в ограниченной видимости при пожаре крайне сложно, тем более в горных условиях. Воздушные огнеборцы — очень опасная работа. Но нынешняя ситуация с пожарами в России и в мире — Турции, Греции и других странах — показывает, что такая авиация будет всё более востребована.

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Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 на аэродроме в Крымске перед вылетом на аэродром временного базирования в Турции

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны

Военная гидроавиация получила большое развитие в годы Великой Отечественной войны, но не потеряла свое значение и после. Гидросамолёты с тех пор всегда были в составе морской авиации, отметил эксперт.

Первые серийные Бе-200 появились в середине 2000-х, в основном в распоряжении МЧС. Военные пока заказали три единицы, включая разбившуюся машину. Но вскоре можно ожидать и новый достаточно большой заказ, добавил Дмитрий Болтенков. Ранее «Известия» писали о планах создать отряды самолётов-амфибий Бе-200 на всех флотах. В первую очередь их планировалось направить на Северный флот для поисково-спасательных задач вдоль арктического побережья России и трассы Северного морского пути.

Военные Бе-200

Первый полет амфибия совершила 14 февраля 2020 года. После того, как борт передали Минобороны, он в том же году участвовал в июльском параде над Санкт-Петербургом.

Разбившийся Бе-200 весной 2021 года испытывали на северных авиабазах. В том числе он садился на островном аэродроме Нагурское на архипелаге Франца-Иосифа.

Первый контракт на Бе-200 Минобороны подписало в 2013 году, но по техническим причинам он не был исполнен. Второй раз откорректированный договор заключили в 2018-м. Всего Минобороны должно было получить по нему три Бе-200.

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Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Разбившийся Бе-200 с регистрационным номером RF-88450 был головной машиной этой серии. Они заказаны в поисково-спасательном и пожарном оснащении. В этих самолётах есть оптико-локационная система с тепловизором. Она позволяет искать пострадавших на воде ночью и при плохой видимости. Также самолёты могут сбрасывать специальные спасательные контейнеры, содержимое которых должно помочь продержаться до подхода спасателей.

Министр обороны Сергей Шойгу также сообщал о том, что Бе-200 будут строиться и в противолодочном варианте, но пока такой не представлен.

Самолёты и вертолёты Минобороны ежегодно привлекают к тушению пожаров на территории России. Для этого используют Ми-8 и Ми-26 со специальными водосбросными устройствами, которые можно наполнить в любых водоёмах. Военно-транспортная авиация использует также тяжёлые Ил-76, которые заправляют водой на аэродромах.

Амфибия-рекордсмен

Уникальный Бе-200 — самый большой в мире серийный самолёт-амфибия. Машина взлётной массой более 40 тонн способна взлетать и приземляться как на обычных аэродромах, так и с водной поверхности. При этом она может за 14 секунд набрать 12 тонн воды, что недоступно обычным пожарным самолётам и вертолётам.

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Фото: Twitter@sabri_kizilkaya

Уникальные характеристики машине придаёт установка турбореактивных двигателей Д-436ТП на специальных пилонах над крылом самолёта. Это гарантирует защиту от попадания брызг воды даже при волнении на море.

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Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Наиболее многочисленным флотом таких машин располагает МЧС России. Они постоянно привлекаются для тушения пожаров внутри страны и за рубежом. Эти самолёты уже неоднократно работали в Турции и Греции.

Самолёт разработан в поисково-спасательном и пожарном вариантах. Проработаны также его грузопассажирская, патрульная и санитарная версии.

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