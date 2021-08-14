«Бе» памяти: почему военный самолёт-амфибия потерпел крушение в Турции

Президент Владимир Путин поручил представить погибший экипаж Бе-200 к государственным наградам и выразил глубокие соболезнования его родным и близким. Самолет-амфибия Минобороны разбился в субботу в 15.10 в горах Турции. Машина была единственным бортом этого типа в распоряжении ведомства. Жертвами крушения стали восемь человек, включая пятерых россиян. По неподтвержденным данным, среди погибших полковник Евгений Кузнецов, начальник 859-го центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации. Эксперты отмечают, что тушение пожаров с воздуха в горных условиях — опасная, но всё более востребованная задача.

Катастрофа в Турции

Бе-200 врезался в гору неподалёку от населённого пункта Адана . Российское военное ведомство сообщило, что в Турцию направят специальную комиссию, которая займётся расследованием причин катастрофы.

Фото: © @enBursaHaber Крушение самолета Бе-200 в Турции

По данным источников «Известий», на борту помимо штатного экипажа находился также военный переводчик и двое турецких специалистов. Российское оборонное ведомство подтвердило гибель восьми человек: пяти военнослужащих и трех граждан Турции. По неподтвержденным данным, среди погибших полковник Евгений Кузнецов. Это легендарный военный летчик — начальник 859-го центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации.

Бе Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 на аэродроме в Крымске перед вылетом на аэродром временного базирования в Турции Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Бе-200 назывался «Александр Мамкин» в честь лётчика Великой Отечественной войны. Борт с тактическим номером «20 жёлтый» числился в составе 859-го центра боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ, расположенного в Ейске.

Самолет-амфибию отправили в Турцию 8 июля для помощи в тушении лесных пожаров. Они поставили под угрозу безопасность курортных районов страны, где отдыхало множество россиян. Помимо Бе-200 из 859-го центра в Турцию доставили группу военных техников, которые занимались на месте его обслуживанием и подготовкой к полётам. Вместе с ними там действовали ещё два однотипных самолёта МЧС России.

— Погибли летчики очень высокого класса , ведь даже сама по себе посадка на воду является достаточно сложным маневром. Пилоты, которые обладают соответствующим допуском — это штучные специалисты, — прокомментировал «Известиям» инцидент военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Действовать в ограниченной видимости при пожаре крайне сложно, тем более в горных условиях . Воздушные огнеборцы — очень опасная работа. Но нынешняя ситуация с пожарами в России и в мире — Турции, Греции и других странах — показывает, что такая авиация будет всё более востребована.

Бе Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 на аэродроме в Крымске перед вылетом на аэродром временного базирования в Турции Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны

Военная гидроавиация получила большое развитие в годы Великой Отечественной войны, но не потеряла свое значение и после. Гидросамолёты с тех пор всегда были в составе морской авиации, отметил эксперт.

Первые серийные Бе-200 появились в середине 2000-х, в основном в распоряжении МЧС. Военные пока заказали три единицы, включая разбившуюся машину. Но вскоре можно ожидать и новый достаточно большой заказ, добавил Дмитрий Болтенков. Ранее «Известия» писали о планах создать отряды самолётов-амфибий Бе-200 на всех флотах. В первую очередь их планировалось направить на Северный флот для поисково-спасательных задач вдоль арктического побережья России и трассы Северного морского пути.

Военные Бе-200

Первый полет амфибия совершила 14 февраля 2020 года. После того, как борт передали Минобороны, он в том же году участвовал в июльском параде над Санкт-Петербургом.

Разбившийся Бе-200 весной 2021 года испытывали на северных авиабазах. В том числе он садился на островном аэродроме Нагурское на архипелаге Франца-Иосифа.

Первый контракт на Бе-200 Минобороны подписало в 2013 году, но по техническим причинам он не был исполнен. Второй раз откорректированный договор заключили в 2018-м. Всего Минобороны должно было получить по нему три Бе-200.

БЕ Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Разбившийся Бе-200 с регистрационным номером RF-88450 был головной машиной этой серии. Они заказаны в поисково-спасательном и пожарном оснащении. В этих самолётах есть оптико-локационная система с тепловизором. Она позволяет искать пострадавших на воде ночью и при плохой видимости. Также самолёты могут сбрасывать специальные спасательные контейнеры, содержимое которых должно помочь продержаться до подхода спасателей.

Министр обороны Сергей Шойгу также сообщал о том, что Бе-200 будут строиться и в противолодочном варианте, но пока такой не представлен.

Самолёты и вертолёты Минобороны ежегодно привлекают к тушению пожаров на территории России. Для этого используют Ми-8 и Ми-26 со специальными водосбросными устройствами, которые можно наполнить в любых водоёмах. Военно-транспортная авиация использует также тяжёлые Ил-76, которые заправляют водой на аэродромах.

Амфибия-рекордсмен

Уникальный Бе-200 — самый большой в мире серийный самолёт-амфибия . Машина взлётной массой более 40 тонн способна взлетать и приземляться как на обычных аэродромах, так и с водной поверхности. При этом она может за 14 секунд набрать 12 тонн воды, что недоступно обычным пожарным самолётам и вертолётам.

Фото: Twitter@sabri_kizilkaya

Уникальные характеристики машине придаёт установка турбореактивных двигателей Д-436ТП на специальных пилонах над крылом самолёта. Это гарантирует защиту от попадания брызг воды даже при волнении на море.

БЕ Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Наиболее многочисленным флотом таких машин располагает МЧС России. Они постоянно привлекаются для тушения пожаров внутри страны и за рубежом. Эти самолёты уже неоднократно работали в Турции и Греции.

Самолёт разработан в поисково-спасательном и пожарном вариантах. Проработаны также его грузопассажирская, патрульная и санитарная версии.