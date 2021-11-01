Пассажирский самолет столкнулся с косулей на посадочной полосе в Пскове
Псковская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения самолета с дикой косулей на взлетно-посадочной полосе аэродрома Псков. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, 1 ноября около 00:25 мск самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», следовавший из Москвы, сел на взлетно-посадочную полосу аэродрома Псков международного аэропорта Княгиня Ольга, после чего произошло столкновение с косулей.
На борту находились 96 пассажиров и 4 члена экипажа, пострадавших нет.
По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова на место происшествия выезжал транспортный прокурор Виталий Фетисов. Прокуратура проверит обстоятельства инцидента и примет меры реагирования.
Ранее, 12 октября, турбиновый самолет DHC-6 авиакомпании «Аврора» сбил лису в Международном аэропорту Владивостока во время тренировочного полета. Инцидент произошел во время руления воздушного судна по полосе. На борту самолета находились только четыре члена экипажа. В пресс-службе аэропорта отметили, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.