Самолет Ту-134 задел реактивным потоком фонари аэропорта в Екатеринбурге

Самолет Ту-134 при взлете из аэропорта в Екатеринбурге задел реактивным потоком осветительное оборудование на взлетно-посадочной полосе. Об этом в среду, 26 мая, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

В результате инцидента, произошедшего накануне во время учебно-тренировочных полетов, экипаж воздушного судна не пострадал. Самолет также не получил никаких повреждений.

«25 мая во время учебно-тренировочных полетов самолета Ту-134 при взлете из аэропорта Екатеринбурга произошло воздействие реактивным потоком от двигателей на светотехническое оборудование взлетно-посадочной полосы», — сообщили в ЦВО.

В пресс-службе отметили, что после выполнения планового полета Ту-134 осуществил штатную посадку. В момент инцидента пассажиров на борту не было и произошедшее не повлияло на работу аэропорта.

22 мая сообщалось, что два летчика катапультировались из самолета Су-30СМ с земли. Инцидент произошел на военном аэродроме в Саки в Крыму. Позже в пресс-службе Южного военного рассказали, что инцидент произошел из-за нештатного срабатывания системы катапультирования при рулежке. В результате случившегося никто не пострадал.