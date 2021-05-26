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Самолет Ту-134 задел реактивным потоком фонари аэропорта в Екатеринбурге

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Самолет Ту-134 при взлете из аэропорта в Екатеринбурге задел реактивным потоком осветительное оборудование на взлетно-посадочной полосе. Об этом в среду, 26 мая, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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В результате инцидента, произошедшего накануне во время учебно-тренировочных полетов, экипаж воздушного судна не пострадал. Самолет также не получил никаких повреждений.

«25 мая во время учебно-тренировочных полетов самолета Ту-134 при взлете из аэропорта Екатеринбурга произошло воздействие реактивным потоком от двигателей на светотехническое оборудование взлетно-посадочной полосы», — сообщили в ЦВО.

В пресс-службе отметили, что после выполнения планового полета Ту-134 осуществил штатную посадку. В момент инцидента пассажиров на борту не было и произошедшее не повлияло на работу аэропорта.

22 мая сообщалось, что два летчика катапультировались из самолета Су-30СМ с земли. Инцидент произошел на военном аэродроме в Саки в Крыму. Позже в пресс-службе Южного военного рассказали, что инцидент произошел из-за нештатного срабатывания системы катапультирования при рулежке. В результате случившегося никто не пострадал.

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