Песков заявил о важности здравого смысла в агитации к вакцинации

Меры по стимуляции граждан к вакцинации от коронавируса должны быть в рамках здравого смысла. Об этом 8 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Всё должно быть в рамках здравого смысла, но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно», — подчеркнул он на просьбу прокомментировать публикацию подмосковного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что не видел данный пост.

Речь идет о размещенном накануне в Telegram оперштаба изображении в стиле агитирующих плакатов времен СССР. Пост сопровождается надписью «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!».

7 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России на данный момент привиты более 72 млн граждан, а 65 млн прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

3 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова указала на то, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране составляет 53,7%.

16 ноября Минздрав РФ предложил установить медицинским работникам выплату за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19. Отмечалось, что данное предложение разработано в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в проведении вакцинации взрослого населения.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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