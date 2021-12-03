Врио главы МЧС рассказал о способности «почуять опытом» неладное на «Листвяжной»

Вызов спасателей 25 ноября на шахты «Листвяжная» был связан с задымлением. Но руководство военизированной горноспасательной части, благодаря опытному чутью, сразу направило вдвое больше отделений на вызов, рассказал врио главы МЧС России Александр Чуприян в беседе с RTVI 2 декабря.

«Мы среагировали на задымление. На задымление, согласно расписанию, выезжают два отделения. Вот парни уже почувствовали, опытом почувствовало руководство военизированной горноспасательной части, что что-то здесь, наверное, не совсем уж так просто. И сразу четыре выехало отделения. То есть это опыт, это однозначно опыт», — рассказал он.

Чуприян добавил, что пока вероятные причины гибели спасателей на «Листвяжной» не подтверждены.

«С одним отделением мы потеряли связь и, в конечном итоге, пять человек спасателей погибли. Они, как говорят очевидцы, просто падали. Падали и теряли сознание. Мы ориентируемся, почему это могло произойти, могут быть разные причины: технические с аппаратом, нехватка кислорода, — но все это не подтверждается», — отметил он.

По его мнению, это могло произойти из-за выброса оксида углерода СО, который особенно ядовит для организма при тяжелых физических нагрузках.

«Учащенное дыхание способствует проникновению СО. Конечно, органы защиты существуют, это однозначно, — аппарат рассчитан на 4 часа. Но он (оксид углерода — Ред.) проникает через открытые участки. Там была концентрация 7% — это очень высокая концентрация. Когда была команда на вывод, пять человек мы потеряли, но у нас были все шансы оставить там 215 [человек]», — пояснил Чуприян.

По его словам, в больницах остаются 12 спасателей, 16 выписаны на амбулаторное лечение. Всего за медпомощью обратились 28 спасателей.

Ранее Чуприян сообщил, что спасатели круглосуточно будут вести работы по поиску и подъему тел погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Для начала будет сделана пауза для перевентиляции воздуха, а потом начнутся круглосуточные работы.

Президент России Владимир Путин 2 декабря провел онлайн-совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, на котором обсуждалось ЧП на шахте «Листвяжная». Говоря о том, что шахтеры рискуют жизнями под землей, тогда как руководство шахт и регионов вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать, Путин ударил кулаком по столу.

На этом заседании гендиректор АО «СДС-Уголь», которому принадлежит шахта, Геннадий Алексеев заявил Путину, что готов понести наказание за ЧП на «Листвяжной» и всеми возможностями способствует расследованию причин аварии.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждены уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.