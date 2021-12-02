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В МЧС сообщили о начале круглосуточных поисков тел шахтеров в Кузбассе

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Спасатели круглосуточно будут вести работы по поиску и подъему тел погибших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

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«Каждый день утверждается план, каждые сутки, каждую ночь. Берутся пробы: внешние с забором воздуха из шахты, но наиболее точный прогноз определяется, когда забор берут внутри тела шахты. Для этого спасатели спускаются, забирают забор, и, как вы понимаете, чем ближе к эпицентру, тем точнее все концентрации. Поэтому это в любом случае риск <…> Мы сделаем некую паузу для перевентиляции воздуха, но мы будем работать круглосуточно по поиску и подъему тел», — приводит телеканал RTVI слова Чуприяна.

Ранее в этот день губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что совместная проверка прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей выявила более 600 нарушений на шахтах Кузбасса после ЧП на «Листвяжной», ни одно из них не является основанием для закрытия предприятий.

Глава Кузбасса также уточнил, что большая часть пострадавших при аварии на «Листвяжной» будет выписана из больниц к 3 декабря. В настоящее время в медучреждениях находятся 16 человек, один из них — в состоянии средней степени тяжести.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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