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Число пострадавших при аварии на шахте в Кузбассе выросло

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Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 99 человек. Об этом в среду, 1 октября, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Кемеровской области.

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Таким образом, в результате происшествия пострадало 99 человек, 51 погиб.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. Пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, арестованы.

Как стало известно 29 ноября, прокуроры после трагедии на шахте «Листвяжная» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.

В тот же день прокуратура Кемеровской области организовала горячую линию, где можно оставить сообщения о нарушениях на шахте. Инициатива связана с ЧП на шахте «Листвяжная».

Командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше 30 ноября рассказал, что исследования проб воздуха, взятых в «Листвяжной», подтвердили, что в шахте был взрыв.

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