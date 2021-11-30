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В МЧС подтвердили факт взрыва в шахте «Листвяжная»
Общество
За сутки обнаружили тела 18 погибших на шахте «Листвяжная» шахтеров
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В МЧС подтвердили факт взрыва в шахте «Листвяжная»

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Исследования проб воздуха, взятых в «Листвяжной», подтвердили, что в шахте произошел взрыв. Об этом 30 ноября сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше. Запись его выступления была опубликована в Instargram губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

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«Сегодня мы получили пробы, подтверждающие то, что здесь произошел взрыв. Никому не нужно дополнительных смертей, поэтому сейчас работы [приостановлены и] далее планируются. Наличие огня, взрывоопасной концентрации газа, наличие кислорода постоянно ставят нас в ситуацию, когда взрыв может произойти в любую минуту», — сказал Ше.

Также он отметил, что очаг пожара, предположительно, находится в подготовительном забое.

Ранее в этот день стало известно, что за минувшие сутки были обнаружены тела 18 шахтеров, которые погибли в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Отмечается, что около 10 тел уже готовы к транспортировке.

Также стало известно, что работа по транспортировке обнаруженных погибших была приостановлена из-за резкого ухудшения рудничной атмосферы. Отделения спасателей были выведены на поверхность.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. В результате ЧП пострадали 96 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. Все пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, были арестованы.

Как стало известно 29 ноября, прокуроры после трагедии на шахте «Листвяжная» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.

В тот же день прокуратура Кемеровской области организовала горячую линию, где можно оставить сообщения о нарушениях на шахте. Инициатива связана с ЧП на шахте «Листвяжная».

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