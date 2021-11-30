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Число пострадавших в результате взрывов на шахте «Листвяжная» возросло до 96

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Число пострадавших из-за взрывов на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области во вторник, 30 ноября, возросло до 96 человек.

«Всего при аварии на шахте пострадали 96 человек, в том числе 43 горноспасателя», — сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах.

Большинство из них отравились продуктами горения.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Арестованы на два месяца: директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.

Федеральный центр направит 76,8 млн рублей на выплату единовременного пособия пострадавшим и семьям погибших в аварии. Семьи погибших получат по 1 млн рублей. Пострадавшие в аварии, которым нанесен тяжкий и средний тяжести вред здоровью, — по 400 тыс. рублей. В случае легких травм выплаты составят 200 тыс. рублей.

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