Правительство выделило деньги на выплаты в связи с ЧП на шахте в Кузбассе
Более 76 млн рублей выделено на выплаты пострадавшим и семьям погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 29 ноября сообщается на сайте правительства России.
«Федеральный центр направит 76,8 млн рублей на выплату единовременного пособия пострадавшим и семьям погибших в аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Уточняется, что семьи погибших получат по 1 млн рублей. Пострадавшие в аварии, которым нанесен тяжкий и средний тяжести вред здоровью, — по 400 тыс. рублей. В случае легких травм выплаты составят 200 тыс. рублей.
Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.
Арестованы на два месяца: директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.
29 ноября стало известно, что общее число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе составило 92.