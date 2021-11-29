Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90

Общее число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе превысило 90. При этом 30 человек из пострадавших — горноспасатели. Об этом 29 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Всего госпитализированы 80 человек: 45 шахтеров и 35 горноспасателей. За сутки только число госпитализированных горноспасателей выросло на 18», — сказал собеседник агентства.

Еще 12 шахтерам помощь была оказана амбулаторно. Общее число пострадавших — 92.

Как стало известно 29 ноября, прокуроры после трагедии на шахте «Листвяжная» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.

В частности, специалисты выявили отсутствие работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплект работников на участках, проблемы с системой доставки людей на участки, непроведение инструктажей по технике безопасности, необеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушение режима труда и отдыха, а также необорудование путей эвакуации, неисправность электропроводки.

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. 27 ноября на поверхность были подняты тела пятерых погибших шахтеров.

После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали на два месяца. Арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.