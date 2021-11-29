При проверках на шахтах Кузбасса выявлено почти 450 нарушений

Прокуроры после трагедии на шахте «Листвяжная» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде, сообщает 29 ноября пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что с 26 по 29 ноября прокурорскими работниками при участии специалистов ГИТ, МЧС, Ростехнадзора, Государственного пожарного надзора, органов исполнительной власти Кузбасса была проверена 31 шахта.

«С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения», — отметили в ведомстве.

В частности, специалисты выявили отсутствие работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплект работников на участках, проблемы с системой доставки людей на участки, непроведение инструктажей по технике безопасности, необеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушение режима труда и отдыха, а также необорудование путей эвакуации, неисправность электропроводки.

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Также при ЧП пострадали 76 человек, из них 64 госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

По словам замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина, до трагедии рабочие на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области жаловались на высокий уровень метана.