Число пострадавших после ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 76

Количество пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 76, 64 из них находятся в больнице. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

«По состоянию на 12:00 местного времени 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. Из них 4 в тяжелом состоянии, 14 в состоянии средней степени тяжести и 46 в удовлетворительном», — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что все потерпевшие обеспечены необходимой медицинской и психологической помощью.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. 27 ноября сообщалось, что на поверхность были подняты тела пятерых погибших шахтеров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали. Арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.

27 ноября власти Кемеровской области начали выплаты семьям погибших и пострадавших в результате ЧП. Как сообщалось 26 ноября, родственники погибших получат по 250 тыс. рублей от Кемеровской области и муниципалитетов. Пострадавшим при аварии также окажут материальную помощь.

Кроме того, холдинг «СДС», владелец шахты, выплатит семьям погибших по 1 млн рублей и обеспечит их квартирами. По 500 тыс. рублей пообещали выплатить пострадавшим.