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Родственникам погибших на шахте в Кузбассе выплатят по 250 тыс. рублей

Компания — владелец шахты «Листвяжная» обеспечит семьи погибших квартирами

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Холдинг «СДС», владелец шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где произошло ЧП 25 ноября, выплатит семьям погибших по 1 млн рублей и обеспечит их квартирами. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил журналистам президент компании, председатель совета директоров компании «СДС-Уголь» Михаил Федяев.

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«По 500 тыс. рублей мы выплатим всем, кто пострадал, кто лежит в больнице. Мы в эти выходные посмотрим жилищные условия погибших и предложим семьям их улучшить из расчета один человек — одна комната», — отметил он.

Ранее в этот день Следственный комитет России предъявил обвинение пятерым фигурантам дела о ЧП в шахте «Листвяжная»: директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку и главным госинспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину.

В ведомстве уточнили, что Махракову, Молостову и Герасименку инкриминируется приведшее к гибели людей нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, в то время как Винокуров и Семыкин обвиняются по статье о халатности, по неосторожности повлекшей смерть двух и более лиц.

Согласно данным следствия, из-за допущенных Махраковым и его подчиненными нарушений требований промышленной безопасности на производственных объектах произошло газодинамическое явление с последующим задымлением вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, которые находились на выработке.

Винокуров и Семыкин, в свою очередь, ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на объекте. Кроме того, они составили фиктивные акты о проверке штрека, хотя фактически ее не проводили.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

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